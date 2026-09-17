Dolly Parton nam voor overlijden dankwoord op voor oeuvreprijs

Dolly Parton heeft bij de uitreiking van de Americana Awards and Honors in een vooraf opgenomen video haar Lifetime Achievement Award in ontvangst genomen. De Amerikaanse countryzangeres overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd. Parton zei in haar video volgens Rolling Stone "vereerd" te zijn met de prijs en vertelde over haar band met de muzieksoort.

"Rootsmuziek, of Americana zoals het tegenwoordig heet, is de muziek waarmee ik ben opgegroeid in de Smoky Mountains", begon Parton haar dankwoord. "Het is dezelfde muziek die me in 1997 terugbracht naar het oosten van Tennessee om mijn album Hungry Again te schrijven en op te nemen. Dat project heeft echt de deur geopend naar een aantal bluegrass- en akoestische albums die mijn carrière op zoveel manieren hebben veranderd."

Volgens Parton worden deze albums nu door nieuwe fans ontdekt en worden deze door nieuwe Americana-gemeenschappen omarmd. "Hierop terugkijkend, zie ik dit deel van mijn carrière als een soort muzikale renaissance", besloot de zangeres. "Ik wil iedereen bij de AMA bedanken voor deze award. Het is echt een hele eer en weet dat ik altijd van jullie zal houden", zei ze onder luid gejuich van het publiek, verwijzend naar haar hit I Will Always Love You.