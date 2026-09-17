Netanyahu haalt hard uit naar makers docu: geen plek voor jullie

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft hard uitgehaald naar de regisseurs van de documentaire NAZA. In een video op X herhaalt hij het dreigement van een van zijn ministers dat Israël het staatsburgerschap van regisseurs Yuval Abram en Rachel Szor wil afnemen.

"We gaan ze keihard raken, want voor deze mensen is bij ons geen plek", aldus de premier. Ook stelt hij dat de makers een schadevergoeding wegens smaad te wachten staat. Netanyahu zegt zelfs de wet te willen veranderen "zodat de schadevergoeding die we kunnen eisen twintig keer zo hoog kan worden".

In de film stellen soldaten van de Israëlische strijdkrachten dat Israël bij aanvallen in Gaza burgers bewust als doelwit kiest. Voor de documentaire spraken de regisseurs met 24 klokkenluiders uit het Israëlische leger. De titel NAZA verwijst naar de term die in het leger voor 'bijkomende schade' wordt gebruikt. NAZA won afgelopen week de Grote Juryprijs op het festival van Venetië, waar de documentaire een staande ovatie van 25 minuten kreeg.

De regisseurs, die eerder ook de met een Oscar bekroonde Gaza-film No Other Land maakten, hebben hun nieuwe film in het geheim gemaakt. Eerder kondigde de baas van het Israëlische leger, Eyal Zamir, al een onderzoek aan naar de klokkenluiders. Hij trok in twijfel of de beelden in de film wel echt zijn.

NAZA is vanaf 1 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.