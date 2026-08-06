Dolly Parton wordt volgende maand geëerd tijdens de uitreiking van de Americana Music Awards. De countryzangeres krijgt op 16 september in Nashville de Lifetime Achievement Award.

"Bij de Americana Music Association bewonderen wij al lange tijd het werk van mevrouw Parton als zangeres, songwriter, entertainer en een van de grootste ambassadeurs die de muziekwereld ooit heeft gekend," zegt directeur Jed Hilly van de Americana Music Association in een verklaring. "Gezien al haar buitengewone prestaties willen we Dolly eren om wat altijd de kern van haar nalatenschap is geweest: haar rol als toonaangevend songwriter en artiest, wier liedjes generaties hebben gevormd."

Wel is volgens Rolling Stone al duidelijk dat het country-icoon de onderscheiding niet persoonlijk in ontvangst zal nemen, maar een videoboodschap inspreekt. De afgelopen jaren kampt de 80-jarige Parton met gezondheidsproblemen, waardoor ze haar publieke bezigheden heeft afgebouwd. In juni verscheen ze wel in het openbaar om een lintje door te knippen.

Eerder werd al bekend dat Robert Plant de Lifetime Achievement Award krijgt.