De Noorse prinses Ingrid Alexandra begint komende week met haar studie aan de Universiteit van Oslo. Dat heeft het Noorse hof gemeld in een bericht op de website. Op maandag vindt er een officiële receptie plaats.

De pers is uitgenodigd voor de receptie, waarbij de prinses welkom wordt geheten. Het hof benadrukt dat Ingrid Alexandra na het welkom een gewone student is en er verder geen officiële evenementen of mediabijeenkomsten zijn gepland met betrekking tot haar studie.

De 22-jarige dochter van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit studeert als uitwisselingsstudent in Oslo. Ze begon oorspronkelijk met een studie aan de Universiteit van Sydney, maar keerde terug vanuit Australië om meer tijd met haar moeder door te brengen. Mette-Marit onderging eerder dit jaar een longtransplantatie.