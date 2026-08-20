Dolly Parton ontvangt prijs voor werk als songwriter

Dolly Parton is tijdens de ACM Honors in Nashville onderscheiden met de Poet's Award voor haar werk als songwriter. De 80-jarige countryzangeres nam de prijs via een vooraf opgenomen videoboodschap in ontvangst.

"Liedjes schrijven is mijn therapie, mijn uitlaatklep en mijn vreugde", zei Parton. Volgens de zangeres is songwriting altijd het belangrijkste onderdeel van haar creatieve werk geweest. "Elke droom die ik ooit heb gehad en heb zien uitkomen, begon met een liedje."

Tijdens de uitreiking werd Parton ook muzikaal geëerd. Onder anderen Carly Pearce, Kaitlin Butts en Carter Faith brachten nummers van de zangeres ten gehore, waaronder haar hit 9 to 5.

Parton verscheen de afgelopen tijd vaker via video vanwege gezondheidsproblemen. Onlangs liet ze weten last te hebben van duizeligheid en uitdroging. Haar afwezigheid bij de ACM Honors hield daar overigens geen verband mee: vooraf was al aangekondigd dat ze de prijs per video in ontvangst zou nemen.