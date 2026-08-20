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AZ verkoopt Ierse spits Parrott aan Real Betis

20 aug , 21:09Voetbal
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ALKMAAR (ANP) - Troy Parrott maakt de overstap van AZ naar de Spaanse club Real Betis. Dat meldt de Alkmaarse club donderdagavond.
AZ nam de 24-jarige Ierse spits twee jaar geleden over van Tottenham Hotspur, dat hem eerder aan Excelsior verhuurde. Parrott, die bij AZ nog een contract had voor drie jaar, won afgelopen seizoen met de Alkmaarders de KNVB-beker. In 97 wedstrijden maakte hij 51 doelpunten en gaf hij zeventien assists.
AZ ontvangt naar verluidt zo'n 20 miljoen euro voor Parrott.
Real Betis eindigde vorig seizoen als vijfde in de hoogste Spaanse competitie en plaatste zich daarmee voor het hoofdtoernooi van de Champions League.
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