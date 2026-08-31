Dolly Parton postuum terug in top 5 van Amerikaanse albumlijst

Dolly Parton keert een week na haar overlijden terug in de top van de Billboard 200, de belangrijkste Amerikaanse albumlijst. Na haar overlijden op 25 augustus is haar verzamelplaat Ultimate Dolly Parton weer massaal gestreamd en goed voor een vijfde plek in de lijst.

Op het album Ultimate Dolly Parton staan twintig nummers, waaronder hits als Jolene, I Will Always Love You, Here You Come Again, 9 To 5 en Islands In The Stream. Het is de vierde notering van Parton in de top 10 van de lijst en de op-een-na-hoogste na Rockstar uit 2023. Dat coveralbum, met daarop samenwerkingen met diverse collega's, piekte op plek drie. Blue Smoke (2014) en Trio (1987) behaalden allebei een zesde plek in de Billboard 200.

In Nederland stond de Amerikaanse zangeres, die op 80-jarige leeftijd overleed, afgelopen week met twee noteringen in de Album Top 100 van samensteller GfK. The Very Best of Dolly Parton keerde terug in de lijst op plek 93 en Jolene kwam nieuw binnen op plaats 39.