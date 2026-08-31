Prinses Ariane begonnen aan studie aan de TU Delft

Prinses Ariane is maandag begonnen aan de studie Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Op de sociale media van het koninklijk huis zijn foto's gedeeld van de 19-jarige prinses. Ze poseert onder meer voor de ingang van de faculteit en is binnen in de universiteit te zien.

Ariane maakte haar studiekeuze bekend tijdens Koningsdag in Dokkum. "Ik ben heel blij dat ik ben toegelaten", zei de prinses destijds. "Het is een enorme kans waar ik blij mee ben." De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima had hiervoor een tussenjaar. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wordt de studie van de prinses "als privé beschouwd."

De TU Delft wil vanwege de privacy niet ingaan op eventuele voorbereidingen rond de komst van Ariane. "Wel zijn we uiteraard blij wanneer studenten bewust voor de TU Delft en haar opleidingen kiezen", laat een woordvoerder desgevraagd weten. De universiteit hoopt alle studenten "een fijne, veilige en inspirerende academische omgeving" te bieden.

Ook gravin Zaria, de dochter van wijlen prins Friso en prinses Mabel, studeert aan de TU Delft.