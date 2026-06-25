Dolly Parton weer in openbaar verschenen na gezondheidsklachten

Dolly Parton is weer in het openbaar verschenen, nadat ze haar concertreeks in Las Vegas had geannuleerd om gezondheidsredenen. Op Instagram is te zien dat ze de Dolly's Tennessean Travel Stop opent. De zangeres kwam onverwachts langs om een lintje door te knippen.

"Zo, de deuren zijn geopend en ik kan niet trotser zijn", zei de 80-jarige Parton volgens het Instagramaccount van de winkel. Afgelopen mei annuleerde de countryster haar optredens, die pas in september zouden plaatsvinden. Het ging om een concertreeks die al eerder verplaatst werd om gezondheidsredenen.

In mei vertelde ze dat haar medicatie aansloeg en dat het elke dag beter gaat, maar dat de behandelingen haar een beetje duizelig maken. Het is niet bekend waarvoor Parton de medicatie nam en of de concertreeks nog wordt ingehaald.