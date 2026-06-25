Documentaire flotilla-journalisten volgende maand online

De documentaire die het BNNVARA-platform De Marker maakte over de Global Sumud Flotilla is vanaf volgende maand te zien. Op 1 juli wordt de uitzending eerst op het YouTube-kanaal gezet en een week later uitgezonden op NPO 2, meldt de omroep.

De makers, journalist Gijs Sanders en zijn cameraman Diederick Groenewoud, kwamen vorige maand in het nieuws toen ze door Israël op internationale wateren werden opgepakt. Sanders vertelde destijds dat hij er getuige van was dat zijn mede-opvarenden daarna "bont en blauw" werden geslagen. Sanders kwam er zelf "relatief goed" vanaf.

"De documentaire geeft een inkijk in een missie die de afgelopen drie jaar elke keer internationale headlines haalt", zegt Sanders over de uitzending. "We waren overal bij: van de trainingen tot mislukte arrestatiepogingen en de daadwerkelijke gevangenschap. Omdat verklaringen van activisten niet altijd geloofd worden, en hetzelfde geldt voor de beschuldigingen vanuit Israël aan het adres van de Flotilla, waren wij er om de feiten vast te leggen."

De Global Sumud Flotilla is een internationale beweging die aandacht vraagt voor de situatie in Gaza en hulpgoederen naar het gebied probeert te brengen. Sanders en Groenewoud reisden namens De Marker 38 dagen mee met de missie.