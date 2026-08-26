Dolly Parton werkte nog aan biopic en documentaire

Dolly Parton mag er dan niet meer zijn, maar haar team zal de komende tijd namens haar nog diverse dingen maken en uitbrengen die bij leven nog haar goedkeuring hebben gekregen. Volgens Amerikaanse media werkte de zangeres, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed, tot op de dag van haar overlijden nog aan meerdere projecten.

"Dolly werkte tot de dag dat ze overleed. Ze zag haar dromen graag werkelijkheid worden en hield van het idee dat haar werk mensen gelukkig maakte", stelt haar manager Danny Nozell in een verklaring. "Veel projecten bevonden zich in verschillende ontwikkelingsfasen, en we willen hierover transparant zijn tegenover haar fans. Als je via haar officiële kanalen niet eerder uitgebrachte muziek, producten, boeken, belevenissen en campagnes ziet, weet dan dat ze haar persoonlijke zegen hieraan heeft gegeven."

Zo zit er onder meer nog een avatarshow van Parton in de pijplijn, net als een biopic, een documentaire en een animatieserie over Billy the Kid waaraan ze heeft meegewerkt. Komende maand wordt Dolly's Life of Many Colors Museum in Nashville geopend en in januari gaat op Broadway een musical over de zangeres, Dolly: A True Original Musical, in première.