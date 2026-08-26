Mbappé leidt Real Madrid met drie treffers langs Real Sociedad

MADRID (ANP) - Real Madrid heeft de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen in de Spaanse voetbalcompetitie gewonnen. Het elftal van trainer José Mourinho nam na rust afstand van Real Sociedad: 4-1. Real was de competitie zaterdag begonnen met een late zege op Espanyol (1-2).

Kylian Mbappé had met drie doelpunten een belangrijk aandeel in de zege. De Franse aanvaller nam de bal in de 40e minuut op aangeven van Federico Valverde met rechts aan en schoot de bal vervolgens met links in de linkerbovenhoek: 1-0. Sociedad maakte kort voor rust gelijk via Luka Sučić.

Mbappé scoorde na een uur spelen voor de tweede keer, na een vlotte combinatie door het centrum met Jude Bellingham. Bellingham gaf halverwege de tweede helft ook de assist bij de 3-1 van Vinícius Júnior. Tien minuten voor tijd bepaalde Mbappé de eindstand met een stiftje, na een mooie steekpass van Vinícius Júnior.

Verdediger Denzel Dumfries had een basisplaats bij Real Madrid, dat met 6 punten aan de leiding gaat in La Liga. Sevilla en Real Betis hebben ook 6 punten. FC Barcelona kan donderdag bij een zege op Athletic Club ook op 6 punten komen.