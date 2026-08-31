DOLLYFEST omgedoopt tot eerbetoon aan Dolly Parton

De organisatie van DOLLYFEST doopt het festival om tot een eerbetoon aan de overleden countryzangeres Dolly Parton. Het tweedaagse evenement vindt plaats in Nashville en in Londen in 2027, meldt muziekwebsite Billboard.

Het festival zou oorspronkelijk voor het eerst plaatsvinden in januari 2026, met Parton als artiest en gastvrouw, ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag. "We hadden de locatie geboekt en we hadden de aankondiging klaar", aldus de organisatie. "Toen, in augustus 2025, moest Dolly een stap terugdoen vanwege haar gezondheid." Volgens de organisatie was DOLLYFEST "een droom" van Parton.

Het is nog niet bekend op welke datum het festival plaatsvindt. Ook zijn er nog geen artiesten bekendgemaakt.