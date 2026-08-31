John Malkovich kreeg unieke beloning van Rijksmuseum

De Amerikaanse acteur John Malkovich zit niet in het vak voor het geld of de prijzen. De beste beloning die hij naar eigen zeggen heeft gehad, was van het Amsterdamse Rijksmuseum, vertelt hij in een interview met de Los Angeles Times.

In 2016 sprak Malkovich de introductie in voor een tentoonstelling van schilder Hercules Segers. "Ze wisten dat ik De Nachtwacht mooi vind", aldus de acteur. "Ze zeiden: 'We kunnen je niet betalen, maar de volgende keer dat je in Amsterdam bent, kom naar het museum na sluitingstijd. Wij regelen de wijn. Dan kan je zo lang je wil naar De Nachtwacht kijken. Je mag de hele nacht blijven als je wilt.'"

De 72-jarige acteur overweegt nog niet om met pensioen te gaan. "Ik heb ontzettend geluk op fysiek en mentaal vlak", aldus Malkovich. "Ik denk dat het werk goed is voor mijn gezondheid. Werken is mijn beste compagnon, de beste therapie en mijn grootste plezier."

Malkovich is binnenkort te zien in de film Wild Horse Nine, over een zieke en verslaafde oud-CIA-agent die in de jaren zeventig in Chili verblijft.