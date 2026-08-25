Dollywood gaat dag na overlijden Parton weer open

Dollywood, het beroemde pretpark van Dolly Parton, gaat woensdag, een dag na haar overlijden, gewoon weer open. Volgens het personeel is dat wat ze gewild zou hebben, staat in een verklaring op de website van het park.

"Met een zwaar hart treurt de Dollywood-familie om het overlijden van onze geliefde Dreamer-in-Chief, Dolly Parton", staat in het statement. "Dolly's vurige wens was dat Dollywood altijd een plek zou blijven van vreugde, hoop en saamhorigheid; een plek waar families en vrienden haar nagedachtenis konden eren, niet in stilte, maar met gelach, muziek en gedeelde dromen."

Eugene Naughton, de baas van Dollywood Parks & Resorts, voegt eraan toe dat het "het grootste voorrecht van mijn leven is dat ik Dolly heb mogen helpen om haar dromen bij Dollywood te verwezenlijken". Volgens hem inspireerde de zangeres "generaties om groots te dromen en lief te hebben".

"In haar geest zal Dollywood woensdag open zijn, zoals Dolly dat wilde, en ons er met haar kenmerkende sprankeling aan blijven herinneren: the show must go on. Samen eren we haar door haar boodschap van liefde, doorzettingsvermogen en hoop uit te dragen."