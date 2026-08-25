NEC kansloos in play-offs Champions League na snelle rode kaart

BODØ (ANP) - NEC is er niet in geslaagd om bij Bodø/Glimt voor een stunt te zorgen in de play-offs voor de Champions League. De formatie van trainer Dick Schreuder ging in de returnwedstrijd in Noorwegen met tien man onderuit: 3-0. De Nijmegenaren verloren vorige week het thuisduel al met 3-1. NEC gaat nu verder in het hoofdtoernooi van de Europa League.

De op voorhand al moeilijke opgave in Noorwegen leek voor NEC binnen drie minuten vrijwel onmogelijk te worden. Keeper Gonzalo Crettaz kreeg een rode kaart voor hands buiten het strafschopgebied. Fredrik Bjørkan en Sondre Auklend scoorden vlak voor rust namens Bodø/Glimt, waarna Deveron Fonville in de tweede helft een eigen doelpunt maakte.

Bij NEC maakte Kaj Sierhuis zijn basisdebuut als vervanger van de zieke vleugelspeler Emre Mor. De spits kon na de rode kaart echter meteen weer naar de kant, toen hij werd gewisseld voor reservekeeper Nikolas Polster. De twee weken geleden aangetrokken doelman bleek lange tijd onpasseerbaar. Hij redde knap op inzetten van onder anderen Auklend, Ole Blomberg en Patrick Berg.

Omslag

In de blessuretijd van de eerste helft ging het alsnog mis voor NEC. Na een snelle uitbraak tikte Bjørkan de 1-0 binnen, waarna Auklend ook nog tijd had om de 2-0 binnen te schuiven.

Met twee extra verdedigers in de ploeg wilde Schreuder na rust de schade beperken. Dat lukte tot de 73e minuut, toen Fonville een voorzet in zijn eigen doel werkte. Ondanks enkele kansen voor Bodø/Glimt werd er niet meer gescoord.