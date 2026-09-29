Domien en Snelle hebben eigen knop bij The Voice

Snelle en Domien Verschuuren hebben in het nieuwe seizoen van The Voice een eigen knop. Dat heeft Snelle in de radioshow van Domien op Qmusic verklapt. Eerder op dinsdag werd bekendgemaakt dat het duo een rol krijgt in het programma, waarvan de invulling voor een groot deel onbekend is.

"Dat mogen we niet zeggen", reageert Snelle op de vraag van Domiens sidekick Anton of de twee hun eigen knop hebben. "Maar ze kunnen ons ook niet meer ontslaan, dus ja", verklapt hij. "We hebben een knop", bevestigt Domien daarna. In eerdere seizoenen van het programma hebben alleen de coaches hun eigen stoel, die omdraait als ze op de knop klikken. Daarmee kiezen zij voor een kandidaat.

Door deze onthulling lijkt het erop dat de twee ook een coachende rol vervullen, al zeggen ze niet of ze een eigen stoel krijgen. Wel verhelderen de zanger en radio-dj dat ze niet als duo gaan zingen of presenteren.

Snelle en Verschuuren mochten het nieuws bekendmaken nadat kijkcijferanalist Tina Nijkamp hierover had bericht in haar podcast. "Maar we mogen nog niet vertellen wat onze rol precies inhoudt", gaat Verschuuren verder. Wel bekent hij dat dit de reden is dat hij enkele van zijn middagshows moest missen. "Er is best wel wat tijd in gaan zitten", aldus de dj.