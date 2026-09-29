EK voor Jong Oranje verder weg na zege Jong Israël

PTUJ (ANP) - Het is voor Jong Oranje nog lastiger geworden om het EK van 2027 in Albanië en Servië te bereiken. Jong Israël won met 3-2 bij Jong Slovenië en staat steviger op de tweede plaats in de kwalificatiegroep achter koploper Jong Noorwegen.

De voetballers van Michael Reiziger staan vierde in de groep met 6 punten uit zes wedstrijden. Israël heeft na de zege 10 punten uit zeven wedstrijden. De Noren zijn na de 6-1-zege op Bosnië-Herzegovina met 16 punten uit zeven wedstrijden zeker van groepswinst.

Jong Oranje, dat afgelopen vrijdag gelijkspeelde tegen Noorwegen, speelt vrijdag uit tegen Slovenië en op 5 oktober thuis tegen Bosnië-Herzegovina. Met twee overwinningen kan de ploeg nog op 12 punten komen. De voetballers van Reiziger zijn afhankelijk van puntenverlies van de Israëliërs. Jong Israël is met een zege tegen Jong Noorwegen zeker van de tweede plaats.