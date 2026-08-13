Dominic Sessa heeft ter voorbereiding op zijn nieuwe hoofdrol in de biopic Tony, over het leven van tv-kok Anthony Bourdain, vooral inspiratie geput uit zijn eigen leven. Dat vertelt de 23-jarige acteur in gesprek met het Britse muziektijdschrift New Musical Express (NME). "Ik bekeek zijn verhaal door de lens van mijn eigen ervaringen. Ik dacht na over mijn eigen kijk op de wereld en hoe ik mij daarbij voel", vertelt Sessa. "En ik vroeg mezelf af: waar overlapt mijn leven met het zijne?"

Volgens Sessa hebben hij en Bourdain ook enige overlap in hun leven. "Ik was niet het liefste kind. Ik brak constant regels, glipte er stiekem tussenuit en dat soort dingen." Dat sluit volgens de acteur aan bij de excentrieke levensstijl van Bourdain, die het ook niet altijd nauw nam met de regels. Daarnaast groeide de acteur op in de kustplaats Ocean City "wat voor mij en mijn vrienden een paradijs was". Ook Bourdain bracht zijn zomers door in deze kustplaats.

De film speelt zich af in de zomer van 1975 in Provincetown, waar hij als afwasser in een restaurantkeuken belandt. Het verhaal is geïnspireerd op Bourdains memoires Kitchen Confidential. Het tragische einde van de bekende Amerikaanse chef-kok komt niet aan bod in de film, die zich vooral richt op zijn jongere jaren. Sessa omschrijft hem dan ook als "een symbool van hoop". "En ik denk dat mensen daarom van hem hielden en zich met hem verbonden voelden", vervolgt hij. "Het is soms makkelijk om de tragische kanten van zijn leven de boventoon te laten voeren. Deze film herinnert vooral aan het feit dat zijn verhaal geen tragedie is. Er zaten tragische aspecten aan en het kende een tragisch einde, maar al met al was het wat mij betreft een leven vol hoop."

Anthony Bourdain was een bekende Amerikaanse chef-kok, auteur en televisiepresentator. Hij werd wereldberoemd met zijn culinaire reisprogramma's zoals No Reservations en Parts Unknown, waarin hij de wereld over reisde om via lokaal eten en plaatselijke cultuur verhalen van gewone mensen te vertellen. Bourdain overleed op 8 juni 2018 op 61-jarige leeftijd in Frankrijk door zelfmoord tijdens de opnames van zijn televisieprogramma. De film over zijn leven verschijnt 14 augustus in de Britse bioscopen.