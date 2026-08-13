Douwe Bob staat in het voorprogramma van een paar optredens van de Amerikaanse countryband Zac Brown Band. Op Instagram vertelt de Nederlandse zanger over de bijzondere optredens die hij in de Verenigde Staten mag geven.

"Van een DM naar een arena", schrijft Bob in het bijschrift van zijn video. "De Zac Brown Band heeft me gevraagd om live op het podium in Pittsburgh een nummer te spelen", zegt de zanger lachend in het Engels, terwijl hij rondloopt door de stad. "De Zac Brown Band heeft mij dus de kans gegeven om mijn nieuwe nummer Note To Self voor 20.000 mensen te spelen en dat doe ik morgen ook in Columbus, Ohio."

De Zac Brown Band is een van de grootste countrybands van de VS en heeft onder meer dertien nummer 1-hits in Amerikaanse countryhitlijsten gehad en daarnaast drie Grammy Awards gewonnen. De 33-jarige Bob noemt het "crazy stuff" en belooft later meer te delen over hoe de optredens precies tot stand zijn gekomen. "Maar het is echt en het wordt geweldig, bro!"