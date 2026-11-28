WASHINGTON (ANP) - Iran heeft in de begindagen van de oorlog met de VS en Israël gebruikgemaakt van Starlink om aanvallen uit te voeren. De VS maakten eveneens gebruik van de satellietcommunicatiedienst, schrijft The Washington Post.

Beide landen deden dat zonder toestemming, tot grote woede van eigenaar Elon Musk. Hij zou begin maart hebben ontdekt dat Starlink tweemaal was gebruikt zonder zijn toestemming, vertellen ingewijden tegen de krant. Zij willen anoniem blijven uit angst voor maatregelen door Musk.

De bronnen vertellen dat het nieuws dat Iran Starlink gebruikte woede opwekte bij Musk, mede omdat moederbedrijf SpaceX twee maanden eerder juist maatregelen had genomen in een andere oorlog. Door die maatregelen kon Rusland geen gebruik meer maken van Starlink bij droneaanvallen tegen Oekraïne.

Het Amerikaanse leger maakte aan het begin van de Iranoorlog gebruik van de gemilitariseerde versie van Starlink, genaamd Starshield, om drones te laten vliegen. Daarbij maakte het leger gebruik van een goedkoper abonnement dat eigenlijk alleen bedoeld was voor grondoperaties.