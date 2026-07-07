Don Diablo opent MainStage Pride Amsterdam 2026

Dj Don Diablo verzorgt de opening van het feest op de Dam tijdens WorldPride. Op vrijdag 31 juli staat Don Diablo op het podium in Amsterdam, meldt de organisator MainStage Pride Amsterdam.

Tijdens het feest, dat duurt tot zondag 2 augustus, worden meerdere jubilea gevierd. Belangenorganisatie COC Nederland bestaat tachtig jaar, Pride Amsterdam bestaat dertig jaar en MainStage Pride Amsterdam bestaat tien jaar. Daarnaast is het 25 jaar sinds de openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht. Naast Don Diablo staan onder meer zangeres Jennifer Cooke en dj Roog op het podium op de Dam.

Amsterdam is dit jaar voor het eerst gastheer van de WorldPride, die iedere twee jaar in een andere stad wordt georganiseerd. De festiviteiten vinden plaats van 25 juli tot en met 8 augustus. De iconische Canal Parade vindt plaats op 1 augustus.