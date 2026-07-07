AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak stond dinsdag onder druk door forse koersverliezen bij de grote chipbedrijven. ASMI, ASML en Besi verloren tot meer dan 7 procent, na zware koersverliezen in de Aziatische chipsector eerder op de dag. Die volgden op de resultaten van Samsung.

Het Zuid-Koreaanse techconcern boekte afgelopen kwartaal opnieuw recordresultaten door een aanhoudend sterke vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters. Beleggers grepen de kwartaalcijfers echter aan om winst te nemen in de sector. Wereldwijd zijn de chipaandelen dit jaar hard gestegen door het optimisme over de opkomst van AI. Dat zorgt nu voor twijfels bij beleggers of de AI-rally niet te ver is doorgeslagen.

De AEX eindigde 0,3 procent lager op 1079 punten. De index van de dertig meest verhandelde fondsen op de Amsterdamse beurs kon niet uit het rood gehouden worden door een koerswinst van zwaargewicht Shell (plus 3,3 procent).

Shell

Een handelsupdate van Shell werd dinsdag wel goed ontvangen. Het olie- en gasconcern verklaarde in het tweede kwartaal opnieuw sterke handelsresultaten te hebben behaald door de onrust op de olie- en gasmarkt door de Iranoorlog. Wel is de gasproductie van het concern flink gedaald door de schade aan een groot gascomplex van het bedrijf in Qatar door een Iraanse aanval in maart.

De MidKap, de index van middelgrote fondsen op het Damrak, verloor 0,5 procent op 1090,50 punten. De Londense FTSE-100 won 0,3 procent, maar Frankfurt en Parijs zakten respectievelijk 0,5 en 1,4 procent.

Olieprijzen

Olie werd ruim 2,5 procent duurder na de aanval op een tanker in de buurt van de Straat van Hormuz. De tanker werd voor de kust van Oman geraakt door een projectiel en vervoerde volgens persbureau Bloomberg vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Qatar. Door de aanval zijn de zorgen over een veilige doorvaart door de belangrijke zeestraat weer opgelaaid.

Dataleverancier Wolters Kluwer ging aan kop in de AEX met een plus van 4 procent. WDP klom 1 procent. Het logistiek vastgoedbedrijf investeert 63 miljoen euro in de herontwikkeling van een bestaande locatie voor langetermijnklant Kuehne+Nagel en de aankoop van een locatie in Zuidwest-Nederland. Voor de ontwikkeling van de nieuwe locatie investeert WDP in de komende jaren nog eens 50 miljoen euro.