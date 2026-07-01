De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn platform Truth Social een eerbetoon gebracht aan de maandag overleden zanger Victor Willis van Village People. De president noemde hem "een geweldige man".

"We zullen elke keer dat YMCA wordt gedraaid aan Victor denken", schreef Trump. "Mijn condoleances gaan uit naar zijn familie en groep. Victor Willis zal enorm worden gemist."

Willis trad in januari 2025 nog met de band op rond de inauguratie van Trump, wat hem overigens op de nodige kritiek kwam te staan. Willis was als zanger en schrijver betrokken bij bekende hits van Village People als YMCA, In the Navy, Macho Man en Go West.