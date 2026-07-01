Elektronica- en entertainmentconcern Sony stopt vanaf 2028 met de productie van fysieke spelletjes voor de PlayStation, meldt een bestuurder op een blog van PlayStation. Na die datum zullen nieuwe games uitsluitend digitaal verkrijgbaar zijn via de onlinewinkel van PlayStation en andere verkooppunten.

"Dit is een logische stap voor Sony Interactive Entertainment om in te spelen op de veranderende voorkeuren van consumenten, aangezien de vraag naar digitale media inmiddels aanzienlijk groter is dan die naar fysieke schijven", schrijft directeur Sid Shuman.

De maatregel heeft volgens PlayStation geen gevolgen voor games die al zijn uitgebracht of voor januari 2028 nog op schijf verschijnen. Volgens het bedrijf maakt de overstap naar volledig digitaal het mogelijk om beter aan te sluiten bij de manier waarop de meeste spelers tegenwoordig games aanschaffen en gebruiken.