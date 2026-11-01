Donny Roelvink wil meer na boksdebuut met knock-out

Donny Roelvink heeft de smaak te pakken na zijn boksdebuut van zaterdagavond. In een bericht op sociale media schreef de influencer, die in het programma Boxing Stars Edino van Dorsten knock-out sloeg, zich na zijn overwinning vooral te focussen op de wedstrijd van 14 november.

"Job not finished", schrijft de 28-jarige Roelvink zondag in een bericht op Instagram. "Wat een ervaring. Mijn debuut afgesloten met een KO. Een heerlijk gevoel, maar ik weet dat er nog veel meer in zit".

De zoon van zanger Dries Roelvink laat weten in zijn aankomende wedstrijd maar één doel te hebben: "Beter dan de vorige keer".

In Boxing Stars nemen bekende Nederlanders het tegen elkaar op in de ring. De finale, met onder meer Roelvink, Jamie Vaes en Vincent Visser, is 14 november live te zien op Videoland.