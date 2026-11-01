LEEUWARDEN (ANP) - De netten die SC Cambuur in het eigen Kooi Stadion heeft opgehangen om problemen met vuurwerk te voorkomen, hebben zaterdagavond gewerkt. Dat zei een woordvoerder van de club zondag tegen het ANP. In het stadion waren netten opgehangen rond het uitvak, zodat vuurwerk niet op het veld of in andere vakken terecht zou kunnen komen.

De thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd in de slotfase bij een stand van 4-0 definitief gestaakt vanwege vuurwerk in het uitvak. De KNVB besloot het duel niet uit te spelen en de tussenstand als eindstand te hanteren.

"Er is geen vuurwerk op het speelveld en op de andere tribunes terechtgekomen", aldus de woordvoerder. "Dus het net dat om het uitvak hangt, heeft in die zin gewerkt." Cambuur nam de maatregel na vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters eerder dit seizoen, waarbij zeven thuissupporters gewond raakten. Achter de schermen nam de club nog meer maatregelen, waarover geen uitspraken worden gedaan.