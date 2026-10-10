Donny Ronny heeft voor het RTL-programma Taskmaster zijn hoofd kaalgeschoren. Hij deed dat tijdens een al eerder opgenomen opdracht, waardoor hij in de aflevering van zaterdagavond onthulde dat hij om die reden al het hele seizoen met een langharige pruik op in de studio zit.

Voor de betreffende opdracht moesten de komieken die aan het programma meedoen proberen om comedian Diederik Smit te verrassen. Donny Ronny, voorheen bekend als Stefano Keizers, probeerde dat door zijn haar en snor af te scheren en Smit zijn kale hoofd en bovenlip te tonen.

Nadat de komieken die aan het programma meedoen, onder wie Jelka van Houten en Rayen Panday, naar de video van de kale Donny Ronny hadden gekeken, deed hij in de studio zijn pruik af. Inmiddels was er sinds de opnames van het programma wel weer wat haar aangegroeid.