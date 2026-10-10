AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft in de Eredivisie voor de tweede keer op rij punten verspeeld in een thuiswedstrijd. Na Excelsior (2-2) wist ook NEC (1-1) stand te houden in de Johan Cruijff ArenA. Ajax blijft vijfde op de ranglijst en heeft na acht speelronden een achterstand van 5 punten op koploper Feyenoord en 4 punten op PSV en AZ.

Ajax gaat volgende week zondag op bezoek bij FC Groningen en speelt drie dagen daarvoor eerst een uitwedstrijd tegen Hajduk Split in het hoofdtoernooi van de Conference League.

Tolu Arokodare bezorgde Ajax een goede start. De Nigeriaanse aanvaller kopte in de zevende minuut knap raak na een voorzet vanaf rechts van Jorthy Mokio. Arokodare troefde verdediger Perr Schuurs af in de lucht en keeper Gonzalo Crettaz kon op de doellijn geen redding meer brengen: 1-0.

Strafschop

Arokodare nam in de spits de plaats in van Kasper Dolberg, die in de voorbije interlandperiode bij Denemarken een zware knieblessure opliep. Trainer Míchel Sánchez koos op het middenveld voor Mokio, Julian Brandt en Sofyan Amrabat. Davy Klaassen moest genoegen nemen met een rol als reserve. Vleugelverdedigers Lucas Rosa en Owen Wijndal vervingen de geblesseerden Anton Gaaei en Caio Henrique.

NEC meldde zich in de negentiende minuut voor het eerst serieus bij het doel van Ajax en het was direct raak. Tjaronn Chery benutte een strafschop na een overtreding van Mokio op Noé Lebreton.

Grote kans

Mokio maakte zijn fout halverwege de eerste helft bijna goed, maar zijn schot belandde tegen de lat. Ajax had wel een veldoverwicht, maar wist voor rust verder niet vaak gevaarlijk te worden. NEC speelde iets meer defensief ingesteld dan eerdere wedstrijden dit seizoen.

Chery dacht NEC in de 58e minuut op voorsprong te brengen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Voor Ajax kreeg Brandt nog een grote kans en was invaller Abdellah Ouazane meerdere keren dreigend. NEC hield echter stand.

Naast de duels met Excelsior en NEC liet Ajax dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA ook punten liggen tegen sc Heerenveen (2-2) en PSV (1-3).