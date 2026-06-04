Petra Witjes heeft met haar boek Door de Pijn Heen de Nico Scheepmaker Beker in de wacht gesleept, de juryprijs voor het beste sportboek van het jaar.

Witjes, zelf voormalig topturnster, schrijft in haar persoonlijke boek openhartig over haar turnleven. Zo beschrijft ze de mentale en fysieke mishandeling die zij als jong talent moest ondergaan. De jury noemt het boek "een aanklacht aan de turnwereld die dit achter gesloten deuren liet gebeuren".

Andere kanshebbers voor de eervolle titel waren dit jaar auteurs Frederik Backelandt (Bobosse), James Worthy (Goud), Flip van Doorn (De zwarte trui) en Sjoerd Mossou en Fabian van der Poll (Zakkenvullers).

Vorig jaar ging de prijs naar Rolf Bos met Russische Spelen, een boek over de Olympische Spelen van Moskou in 1980.