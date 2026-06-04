Het laatste seizoen van de populaire HBO-serie Euphoria heeft wereldwijd 25 miljoen kijkers getrokken. Dat is een stijging van 17 procent vergeleken met de 21,5 miljoen voor seizoen twee, schrijft Variety. De laatste aflevering van de reeks verscheen eerder deze week op de streamingdienst.

De slotaflevering van het derde seizoen werd in de Verenigde Staten in de eerste drie dagen door 8,7 miljoen mensen bekeken. HBO bevestigde eerder deze week dat de serie geen vierde seizoen krijgt.

Euphoria vertelt het verhaal van een groep jongeren en hun ervaringen met drugs, seks, liefde en vriendschap. De hoofdrol van Rue Bennett wordt gespeeld door Zendaya, die met haar vertolking meerdere Emmy Awards won. Het eerste seizoen van Euphoria verscheen in 2019, seizoen twee eindigde in februari 2022.