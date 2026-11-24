De serie Poker Face krijgt geen doorstart met acteur Peter Dinklage in de hoofdrol. Dat zegt producent Rian Johnson in gesprek met vakblad Variety.

Poker Face ging om een vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats die doorlopend in de problemen kwam door haar gave om leugens te herkennen. De hoofdrol werd gespeeld door actrice Natasha Lyonne. De serie stopte na twee seizoenen, maar Johnson probeerde toch een reboot van de grond te krijgen.

"Ik werd heel blij van het idee dat we het concept konden voortzetten met Peter in de hoofdrol", zegt Johnson tegen Variety. "Maar hoe meer we het idee onderzochten, hoe minder logisch het klonk. Ik hoop wel in de toekomst nog iets anders met hem te kunnen maken. Hij is geweldig."

Dinklage is vooral bekend van zijn rol in Game of Thrones. Op dit moment is de acteur in de Nederlandse bioscopen te zien in de film Wicker.