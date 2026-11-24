RABAT (ANP) - De Marokkaanse voetbalbond (FRMF) legt zich niet neer bij het kwijtraken van de Afrika Cup-titel aan Senegal. De bond zegt "alle noodzakelijke juridische procedures te willen starten" om de beslissing van sporttribunaal CAS van dinsdag aan te vechten, staat in een verklaring.

De bond is "gefrustreerd en verbaasd" dat het CAS niet heeft geluisterd naar het verzoek om de uitspraak uit te stellen. De FRMF had daarom gevraagd, omdat de Duitse advocaat Ulrich Haas van het CAS in aanloop naar de uitspraak contact zou hebben gehad met de baas van de Senegalese voetbalbond.

De Marokkaanse bond kan zich wenden tot het Zwitserse federale gerechtshof, dat zich uitspreekt over de gevolgde procedure en niet over de inhoud van de zaak.