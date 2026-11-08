Douwe Bob is onder de indruk van de grote opkomst bij de Rode Lijn-demonstratie zondag in Amsterdam. De zanger liep voor de eerste keer zelf mee en vertelt in een video op Instagram geëmotioneerd dat de opkomst "overweldigend" voor hem is. Met de demonstratie betuigen deelnemers steun aan de Palestijnen en roepen ze het kabinet op om maatregelen te nemen tegen Israël en de oorlog in Gaza.

"Ik heb nog nooit een rode lijn gelopen en ik ben best gewend dat ik de enige in mijn bubbel ben die er best vocaal over is", vertelt Douwe Bob. "En dan zie ik nu die duizenden mensen. Het is gewoon heel fijn om te zien."

Zanger Dinand Woesthoff, die in Engeland woont, was er speciaal in alle vroegte voor naar Nederland gekomen. Hij moest echter op het laatste moment alsnog afzeggen: "helaas... ziek", deelde hij op Instagram. Bekende Nederlanders als Kim Feenstra, Dolf Jansen, Jelka van Houten en Chantal Janzen deelden op sociale media berichten ter ondersteuning van de demonstratie.

De in het rood geklede demonstranten verzamelden zich begin van de middag op het Museumplein, voordat ze een rondje om het Vondelpark liepen. Volgens de organisatie waren er in totaal zeker 200.000 mensen bij het protest aanwezig.