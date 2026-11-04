Singer-songwriter Douwe Bob heeft veel bewondering voor de saamhorigheid onder dj's. Volgens Bob zijn de dj's "heel lief voor elkaar", vertelt hij in een interview samen met Armin van Buuren op radiozender SLAM! "Ze gunnen elkaar heel veel", aldus Bob. "Dat is iets waar ze in de popwereld een puntje aan kunnen zuigen."

Van Buuren en Bob brachten eind oktober het nummer What If I Told You uit. De zanger zit inmiddels in een groepschat met bekende dj's, waaronder Van Buuren en Nicky Romero. Volgens Van Buuren begon de groep als een plek voor dj's om elkaar te steunen. "In principe leven wij allemaal een droomleven, alleen er zitten ook gewoon donkere kanten aan", aldus de dj. "Ik heb me ook weleens eenzaam gevoeld op een hotelkamer."

"Jullie hebben misschien nog wel een eenzamer vak dan wat ik heb", beaamt Bob. "Vooral als je op zo'n niveau als Armin bent. Je gaat gewoon van vliegtuig naar hotel, en dan weer naar een club. Ik kan me voorstellen dat dat een mens echt opbreekt."