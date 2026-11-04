De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem trekken in 2027 beide een extra sponsorbedrag van 79.500 euro uit voor het bevrijdingsfestival in Haarlem, dat elk jaar op 5 mei plaatsvindt in stadspark De Haarlemmerhout. Daardoor kan de komende editie van het festival doorgaan, maar wel in afgeslankte vorm, meldt het bestuur van Bevrijdingspop Haarlem.

Het bestuur van het festival had om de extra bijdragen gevraagd, omdat het een onverwacht verlies leed van 280.000 euro in 2026. Daardoor zijn de reserves van de stichting uitgeput. Het bestuur heeft voor komend jaar de opzet verkleind, zodat er ruim 1,5 ton minder kosten zijn.

Desondanks zou er een gat van 139.000 euro blijven bestaan. Aanvullende steun was nodig om het festival volgend jaar verantwoord mogelijk te kunnen maken, zegt het bestuur. Volgend jaar komt er onderzoek naar een meer toekomstbestendige vorm van het festival.

De betrokken overheden vinden het belangrijk dat het popfestival blijft bestaan en ook gratis toegankelijk blijft.