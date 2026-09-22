Douwe Bob verwacht snel Amerikaans platencontract te tekenen

Douwe Bob verwacht binnenkort een platencontract te tekenen in de Verenigde Staten. De zanger vertelde dat dinsdag in het NPO Radio 2-programma Daniel & Roelof Zijn al op! dat het gaat om een contract in Nashville.

"Ik heb nog niet ergens een handtekening onder gezet, maar waarschijnlijk over een paar weken wel", zei de 33-jarige zanger. Hij omschreef het als "een echt Amerikaans, Nashvillian platencontract".

Douwe Bob vertelde dat optreden in de Verenigde Staten voor hem bijzonder is vanwege de grote rol die countrymuziek er speelt. "Hoe dankbaar ik ook ben voor het spelen hier, daar is het ook echt wel speciaal. Iedereen ademt dat genre." Volgens de zanger zorgt zijn Amerikaanse avontuur er ook voor dat hij de lat voor zichzelf verlegt.