Dean Saunders: familie niet aanwezig bij uitvaart Ben Saunders

De familie van Ben Saunders is woensdag niet aanwezig bij de uitvaart van de zanger. Dat laat zijn broer Dean weten via Instagram. De reden is niet duidelijk.

"Met heel veel verdriet in ons hart hebben wij als gezin, na lang en intensief overleg, besloten om morgen niet aanwezig te zijn bij de uitvaart van onze geliefde zoon en broer Ben", schrijft Dean mede namens zijn ouders. "Geloof ons wanneer we zeggen dat dit de zwaarste beslissing is die wij ooit hebben moeten nemen. Juist uit liefde voor Ben kiezen wij ervoor om niet te gaan."

"Deze keuze doet ons ontzettend veel pijn. We hopen daarom uit de grond van ons hart dat iedereen onze beslissing wil respecteren en ons hierin niet veroordeelt", aldus Dean.

Een woordvoerder van uitvaartverzorger Monuta, die eerder dinsdag ook een statement namens de familie stuurde, kan desgevraagd niets toevoegen aan de verklaring van Dean. Het is niet duidelijk of hij spreekt voor al zijn familieleden en het directe gezin van Ben. Monuta maakte bekend dat het afscheid in besloten kring plaatsvindt en dat de familie om privacy vraagt.