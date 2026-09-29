DPG Media bereikt 100.000 studenten met gratis nieuwsabonnement

100.000 studenten uit Nederland en België hebben het afgelopen jaar een gratis abonnement afgesloten op nieuwsmerken van DPG Media. Dat maakt het concern dinsdag bekend. Het digitale studentenabonnement werd een jaar geleden gelanceerd en is bedoeld om "onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek" toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk studenten.

Kamilla Leupen van DPG Media blikt tevreden terug op het afgelopen jaar. Zij spreekt van "een heel goed begin". "Onze titels brengen het nieuws dat jongeren moeten weten, maar ook verhalen over hun eigen leefwereld", voegt haar Belgische collega Nicholas Lataire eraan toe.

Studenten van 16 tot en met 25 jaar komen in aanmerking voor het abonnement. In Nederland krijgen zij daarmee toegang tot onder meer de Volkskrant, Trouw, Het Parool, AD, Brabants Dagblad, Tubantia en De Stentor. In België gaat het om HLN/Het Laatste Nieuws, De Morgen en HUMO.