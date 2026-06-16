Dragqueen Miss Envy Peru en partner uit elkaar

Dragqueen Miss Envy Peru en haar partner zijn uit elkaar. "Na 8 jaar hebben Andy en ik besloten om een punt achter onze relatie te zetten", schrijft de 37-jarige entertainer dinsdag op Instagram.

"We hebben prachtige herinneringen gedeeld en hebben elkaar zien uitgroeien tot wie we nu zijn. Gaandeweg zijn we echter helaas ook uit elkaar gegroeid. We houden nog steeds veel van elkaar, maar dit is voor ons beiden de meest oprechte beslissing", legt Peru uit. "Ik hoop dat jullie ons het respect en de ruimte gunnen die we in deze tijd nodig hebben."

Miss Envy Peru won het eerste seizoen van Drag Race Holland, de Nederlandse variant van de internationale successhow RuPaul's Drag Race. Daarnaast was zij als dragqueen te zien in de RTL-show Make Up Your Mind.