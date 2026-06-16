Demonstratie in Vriezenveen rustig verlopen

VRIEZENVEEN (ANP) - Een demonstratie in het centrum van het Overijsselse Vriezenveen tegen de komst van asielzoekers is dinsdagavond rustig en zonder incidenten verlopen. Op het Manitobaplein voor het gemeentehuis verzamelden zich ongeveer honderd mensen, zag een ANP-verslaggever. Rond 21.00 uur waren de meeste mensen weer vertrokken.

Bij eerdere demonstraties op 2 en 9 juni in Vriezenveen tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen moest de ME ingrijpen. Voor dinsdagavond was opnieuw een demonstratie aangekondigd, al was bij de gemeente Twenterand geen officiële melding daarvan gedaan. De gemeente besloot het gebied rondom het gemeentehuis aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekende dat de politie preventief mocht fouilleren en voertuigen en bagage doorzoeken op wapens.

Voor de demonstranten was een vak ingericht waarbinnen zij mochten demonstreren. Op en rondom het plein was veel politie aanwezig. Ook kwam burgemeester Gerrit Jan Gorter langs en ging hij met diverse demonstranten in gesprek.