Drake Bell heeft in een bericht op sociale media zijn frustratie geuit over acteursvakbond SAG-AFTRA. De acteur, bekend van onder meer de serie Drake & Josh uit de jaren nul, is boos omdat hij vanwege zijn inkomsten niet in aanmerking komt voor de zorgverzekering van de vakbond.

In een bericht op sociale media deelde de acteur een screenshot waarop staat dat hij het afgelopen jaar niet genoeg heeft verdiend om aan de voorwaarden te voldoen. "Word geen acteur. Word geen lid van SAG", schrijft Bell, die de afgelopen jaren voornamelijk actief is als stemacteur, op Instagram.

De 40-jarige Bell verdiende tussen juli 2025 en juni 2026 zo'n 17.480 dollar (ongeveer 15.600 euro) met werk dat onder de regeling valt. Dat is ruim 11.450 dollar (10.220 euro) minder dan het vereiste bedrag.