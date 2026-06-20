Drake deelt eerbetoon aan overleden producer Tay Keith

Drake heeft op Instagram een eerbetoon gebracht aan de overleden muziekproducer Tay Keith. "Eeuwige en oneindige dankbaarheid voor je bezieling en je bijdragen aan datgene waar we allemaal zo van houden… we zullen je ontzettend missen", aldus de Canadese rapper en zanger.

Vrijdag werd bekend dat de pas 29-jarige Keith dood was gevonden in zijn huis in Nashville. Volgens de politie wordt er niet uitgegaan van een misdrijf. Keith produceerde muziek voor onder meer Drake, Travis Scott, Eminem en Beyoncé. De producer werd tweemaal genomineerd voor een Grammy, waaronder voor Rich Flex, een nummer van Drake en 21 Savage.