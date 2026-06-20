Koning Frederik opent deels ondergrondse kunstinstallatie

Koning Frederik heeft in Aarhus het nieuwe werk van de Amerikaanse kunstenaar James Turrell geopend. As Seen Below - The Dome is een enorme koepel met een kleine opening aan de bovenkant, waardoor de ruimte bij zonsopgang en zonsondergang wordt gevuld met gekleurd licht.

In januari nam koning Frederik al een kijkje bij de bouw van het deels ondergrondse kunstwerk. Hij sprak toen ook met Turrell, die bekendstaat om zijn kunstinstallaties die door openingen in plafonds natuurlijk licht vermengen met kunstmatige kleuren. As Seen Below is zijn honderdste zogenoemde 'skyspace'.

Samen met koningin Mary bekeek Frederik vrijdagavond het resultaat. Het werk is als nieuw permanent topstuk aan de collectie van het ARoS-museum in Aarhus toegevoegd.