Drake heeft 1 miljoen dollar ingezet op de overwinning van MMA-vechter Conor McGregor tijdens zijn comebackgevecht tegen Max Holloway. De rapper deelde op Instagram een wedbriefje met daarop het bedrag dat hij via gokplatform Stake heeft ingezet. In zijn bericht schrijft Drake dat hij overtuigd is van de winst van McGregor die zaterdagavond weer terugkeert in de vechtkooi Octagon in Las Vegas.

Bij de overwinning van McGregor krijgt Drake naast de 1 miljoen dollar die hij heeft ingezet, een bedrag van 1,85 miljoen dollar uitgekeerd wat het totaal brengt op 2,85 miljoen dollar (bijna 2.500.000 euro). De rapper staat erom bekend dat hij regelmatig sportweddenschappen afsluit en die ook vaak verliest. Dat wordt volgens fans ook wel de vloek van Drake genoemd. Onder zijn bericht reageren volgers dan ook verdeeld op de weddenschap.

McGregor keert na vijf jaar weer terug in de ring. In 2021 raakte hij geblesseerd tijdens zijn gevecht tegen Dustin Poirier en liep een scheenbeenbreuk op. Daarna kampte de vechter met verschillende fysieke problemen. Het comeback-gevecht tegen Holloway vindt plaats in de nacht van zaterdag op zondag vanaf 03.00 uur Nederlandse tijd.