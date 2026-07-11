WETERINGBRUG (ANP) - De brand die zaterdagochtend rond 05.00 uur uitbrak in een pand aan de Lisserweg in Weteringbrug is onder controle. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee woningen op hetzelfde terrein, meldt de Veiligheidsregio Kennemerland.

In het nabijgelegen Nieuwe Wetering zijn verpulverde brandresten neergekomen. Die zijn weg te spoelen met water, aldus de veiligheidsregio.

Hoewel het sein 'brand meester' is gegeven, komt er nog altijd veel rook vrij door de brand, meldt ANWB Verkeersinformatie. Verkeer op de A44, die vlak bij de Lisserweg loopt, kan daarvan hinder ondervinden. De afritten bij Oude Wetering zijn daarom nog steeds afgesloten.