Dramaserie over leven Céline Dion in ontwikkeling

Het leven van Céline Dion wordt verfilmd. Haar broer Jacques is bezig met de ontwikkeling van een dramaserie, gebaseerd op met name de jeugd van de Canadese zangeres, meldt het Amerikaanse vakblad Deadline.

De serie volgt Dions jeugd in Quebec en haar vormende jaren in een bescheiden, muzikaal huishouden. Aan bod komen onder meer de band met haar moeder Thérèse en de hechte dynamiek tussen haar dertien broers en zussen. "Deze serie betekent heel veel voor onze familie, omdat het de geest, de strijd en de liefde vastlegt die onze opvoeding bepaalden", zegt Jacques Dion. "We zijn trots dat we dit verhaal eindelijk met de wereld kunnen delen op een manier die trouw blijft aan wie we zijn."

Het is nog niet bekend wie de rol van Céline gaat spelen. De zangeres werd eerder vertolkt door Valérie Lemercier in de muzikale komedie Aline uit 2021 en door Christine Ghawi in Céline uit 2008.

Dion, die de laatste jaren met haar gezondheid worstelde, werkt momenteel aan een comeback. Eerder dit jaar werd een grote concertserie in Parijs aangekondigd.