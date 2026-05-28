Ferrari herstelt op beurs dankzij interesse voor elektrisch model

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - Sportwagenfabrikant Ferrari was donderdag een stevige winnaar op de beurs in Milaan na geruststellende woorden van topman Benedetto Vigna. Hij verklaarde dat er al bestellingen binnen zijn voor het eerste volledig elektrische model van het Italiaanse bedrijf. Eerder deze week kreeg de beurskoers nog een knauw na een golf aan kritiek op de gepresenteerde Ferrari Luce die 550.000 euro kost.

Ferrari sloot 3,5 procent in de plus. Dinsdag ging het aandeel nog ruim 8 procent omlaag. De eerste elektrische auto van de autofabrikant uit Maranello betekent een grote breuk met Ferrari's sportwagens met verbrandingsmotoren. Vandaar dat de vele kritiek op het uiterlijk van de wagen pijnlijk is voor de onderneming. Voormalig voorzitter Luca Cordero di Montezemolo mengde zich zelfs in de discussie en zei dat de Luce een legende in de autowereld dreigde te vernietigen.

Vigna stelde tijdens een evenement in Modena echter dat er al interesse is. "Kijk naar de mensen die ons schrijven, de mensen die bestellingen plaatsen", zei hij. "Sommigen zijn bestaande klanten en anderen zijn nieuw."

Europese beurzen

De Europese beurzen gingen over de gehele linie juist licht omlaag. Beleggers reageerden nog niet meteen heel enthousiast op een bericht van nieuwssite Axios over een naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran. Onderhandelaars van de twee landen zouden het eens zijn over een verlenging van het bestand en het starten van onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran. Volgens de site moet het akkoord nog wel worden ondertekend door zowel de Amerikaanse president Donald Trump als de Iraanse leiders.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,3 procent lager op 1037,19 punten. Adyen was de grootste daler in de lijst, met een koersverlies van 4 procent. Financieel directeur Ethan Tandowsky vertrekt eind augustus bij het betaalbedrijf voor een functie buiten de fintechsector. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, verloor 0,6 procent tot 1084,39 punten. In Parijs, Frankfurt en Londen gingen de belangrijkste graadmeters tot 0,8 procent omlaag. De olieprijzen lieten verder een lichte stijging zien.