De medische dramaserie The Pitt is 25 keer genomineerd voor een Emmy Award. De nominaties voor de belangrijke Amerikaanse televisieprijzen werden woensdag bekendgemaakt. The Pitt wordt op korte afstand gevolgd door de comedyserie Hacks, die 24 keer kans maakt op een prijs. Volgens Deadline is een comedyserie nog nooit zo vaak in een jaar genomineerd voor een Emmy. Het vorige record voor een comedyserie stond op 23 nominaties, gevestigd door The Bear en The Studio.

De HBO-serie The Pitt won vorig jaar bij de Emmy Awards al meerdere prijzen. Zo werd het drama uitgeroepen tot beste dramaserie en won Noah Wyle de prijs voor beste acteur. Katherine Lanasa kreeg een Emmy voor haar bijrol. Wyle maakt dit jaar opnieuw kans op de acteursprijs. The Pitt is wederom genomineerd voor beste dramaserie en krijgt daar concurrentie van The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, Pluribus, Slow Horses en Your Friends and Neighbors.

Hacks is genomineerd voor de Emmy voor beste komedie, een prijs die de serie in 2024 al won. Vorig jaar ging de prijs naar The Studio. In deze categorie maken ook Abbott Elementary, The Bear, Margo's Got Money Troubles, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking en Widow's Bay kans. Jean Smart, die in Hacks de hoofdrol van Deborah Vance speelt, kan voor de vijfde opeenvolgende keer een Emmy veroveren.

Rob Reiner

Op de lijst met nominaties staan een aantal opvallende namen. Zo is Rob Reiner, die vorig jaar werd vermoord, postuum genomineerd voor een gastrol in de serie The Bear. The Late Show van Stephen Colbert, die in mei voor het laatst werd uitgezonden, maakt kans in de categorie Outstanding Variety Series. Daarin krijgt hij concurrentie van The Daily Show, Jimmy Kimmel Live!, Saturday Night Live en Last Week Tonight with John Oliver. Zendaya maakt opnieuw kans op een Emmy voor haar rol als Rue in de serie Euphoria. Zij won de Emmy voor beste actrice in een dramaserie al in 2020 en 2022, eveneens voor Euphoria.

De Emmy Awards worden op 14 september voor de 78e keer uitgereikt. Mariska Hargitay presenteert de prijsuitreiking.