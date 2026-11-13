De Belgische contentcreator Bruine Mehdi zou meerdere vrouwen hebben gefilmd tijdens de seks zonder hun toestemming. Ook zou hij zonder toestemming seksuele handelingen hebben verricht bij een vrouw terwijl ze geboeid was. Een andere vrouw zou "een black-out" hebben gehad tijdens seks met de influencer. Dat zeggen de vrouwen anoniem tegen VRT NWS.

Het gaat in totaal om drie vrouwen die VRT NWS sprak. Volgens de vrouw die werd geboeid, stemde ze daarmee in. "Dan wilde hij iets doen dat ik nog nooit had gedaan. Ik zei meermaals nee, maar hij deed het toch. Ik probeerde hem weg te duwen met mijn handen, maar dat hielp niet", aldus de vrouw. Op een eerder moment vermoedde de vrouw dat Mehdi El Hadri, zoals Bruine Mehdi echt heet, haar had gefilmd, omdat hij "bezig was" met zijn telefoon.

Een andere vrouw vertelt dat ze El Hadri ontmoette in de bar van een hotel, nadat ze hem had leren kennen op een datingapp. Na "redelijk veel" te hebben gedronken, gingen ze naar een hotelkamer. Daar vroeg El Hadri of hij haar mocht filmen. "Ik zei dat ik dat niet wilde. Dat leek hij ook te respecteren, tot ik zag dat hij plots met zijn gsm bezig was", aldus de vrouw, die zegt niet zeker te weten of hij aan het filmen was. "Maar ik vermoed van wel. Ik was daar echt van geschrokken."

El Hadri deed mee aan het huidige seizoen van De slimste mens ter wereld, de Vlaamse versie van kennisquiz De slimste mens. Hij kwam deze week in opspraak toen influencer Flore Pensaert beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van El Mehdi naar buiten bracht.

Het parket Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar El Mehdi. Zijn advocaat zegt dat hij alle beschuldigingen ontkent. Hij heeft zich teruggetrokken uit de kennisquiz.